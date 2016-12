Mignolet houdt Liverpool recht bij 0-1, waarna 'Reds' op en over Stoke gaan (4-1)

Thomas Lissens

27/12/16 - 20u08

© photo news.

Liverpool is opnieuw tot op zes punten van leider Chelsea genaderd in de Premier League. De 'Reds', waar Mignolet en Origi alweer in de basis stonden, kwamen al vroeg op achterstand tegen Stoke City, maar ze konden die scheve situatie nog helemaal ombuigen. Het werd uiteindelijk 4-1. De 'Potters' konden al 122 jaar geen competitiematch winnen op Anfield.

Liverpool begon aardig aan de partij en de 'Reds' drukten Stoke terug op eigen helft. Origi liet zich gretig in het spel betrekken, maar de Rode Duivel zag hoe het bij de eerste kans voor Stoke meteen prijs was. De bonkige Ier Jonathan Walters kopte een voorzet van Pieters, die wel héél veel tijd kreeg van Mané, staalhard voorbij Mignolet.



Liverpool had tijd nodig om te bekomen van die opdoffer en het had een uitstekende Mignolet nodig om Joe Allen (ex-Liverpool) van de 0-2 te houden. Die save van de Belg bleek van goudwaarde te zijn, want voor rust kon Liverpool de scheve situatie nog helemaal ombuigen.



Eerst besloot Glen Johnson zijn ex-team een kerstcadeau te geven. De rechtsachter legde de bal slordig voor de voet van Lallana en de winger trof vanuit een scherpe hoek raak. Klopp balde zijn vuist en vlak voor affluiten kreeg de Duitser nog meer. Firmino kreeg wel heel veel tijd om uit te halen en via beide palen ging de bal dan toch in doel. Anfield haalde opgelucht adem. Lees ook Hielp de liefde van deze schone Lukaku om knappe mijlpaal te bereiken?

Origi heeft voet in de 3-1 Na rust lag het tempo een pak lager en op het uur leek Liverpool zekerheid te verschaffen over de zege. Henderson loodste Origi met een listig balletje door de verdediging en de Rode Duivel probeerde op zijn beurt Mané te bereiken aan de tweede paal. Imbula probeerde de bal nog weg te werken, maar de in België geboren Fransman schoof het leer in eigen goal.



Het was het laatste wapenfeit van de Rode Duivel, want twintig minuten voor tijd moest Origi zijn plaats afstaan aan Sturridge. En nog geen minuut later deed de Britse spits het net al trillen. Hij onderschepte een zwakke terugspeelbal van Shawcross, omspeelde Grant en legde de bal vervolgens in het lege doel: 4-1. Daar bleef het bij en Liverpool springt door de overwinning opnieuw over Manchester City naar de tweede plaats in de stand. Origi en co volgen weer op zes punten van leider Chelsea. © afp. © reuters. © photo news. © afp.