Hielp de liefde van deze schone Lukaku om knappe mijlpaal te bereiken?

Door: redactie

27/12/16 - 15u53

Rode Duivel Romelu Lukaku was gisteren opnieuw belangrijk voor Everton. Hij scoorde de tweede goal in de 0-2-zege van de 'Toffees' op het veld van landskampioen Leicester City. Voor de Belg was het zijn 70ste goal in de Premier League. Een knappe mijlpaal, maar volgens de Nederlandse krant Privé heeft 'Big Rom' daarnaast nog een reden om te vieren. Lukaku zou immers een nieuwe vriendin hebben: de Nederlandse Sarah Mens, de dochter van televisiepresentator Harry.