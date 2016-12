Tegenstand vol lof over Hazard na glansprestatie: "Hij is écht van wereldklasse"

Thomas Lissens

De uitmuntende match van Eden Hazard van gisteren is ook tegenstander Bournemouth niet ontgaan. Eddie Howe, de succestrainer van 'The Cherries', spaarde de lof dan ook allerminst voor de 25-jarige Rode Duivel. "Wat hij vandaag liet zien, is de beste individuele prestatie die ik in heel lange tijd gezien heb", aldus de 39-jarige Brit.

Dertien geslaagde dribbels, een rabona, een uitgelokte strafschop, vier gecreëerde kansen en vooral: zijn vijftigste Premier League-doelpunt voor Chelsea in de 3-0-zege tegen Bournemouth. Eden Hazard was in zijn nopjes op Boxing Day. De Rode Duivel dartelde anderhalf uur over het veld van Stamford Bridge en kreeg daarvoor een tien op tien van de Britse krant 'The Sun'. Ook Bournemouth-trainer Eddie Howe was onder de indruk van de prestatie van 'The Edentainer'.



"Hazard was briljant vandaag, dat kan niemand tegenspreken", verklaarde Howe na de match in West-Londen. "Hij is enorm beweeglijk, technisch erg begaafd en kan vliegensvlug wegdraaien van een tegenstander die in zijn nek staat te hijgen. In mijn ogen is hij echt van wereldklasse. Wat hij gisteren toonde, is de beste individuele prestatie die ik in héél lange tijd gezien heb."



"Hazard legde de wedstrijd gisteren in een beslissende plooi. Hij lokte slim een strafschop uit en zette die ook om. Tegen een voorlijn met hem, Willian en Pedro heeft elk team het moeilijk. Hun beweeglijkheid is echt een wapen."



De cijfers die Hazard dit seizoen kan voorleggen, zijn indrukwekkend. In zeventien Premier League-wedstrijden scoorde hij al negen keer. Gisteren maakte hij bovendien zijn vijftigste competitiegoal in het truitje van 'The Blues' en daarmee komt hij in een illuster rijtje. Enkel Frank Lampard, Didier Drogba, Jimmy Floyd Hasselbaink, Gianfranco Zola en Eidur Gudjohnsen scoorden immers minstens vijftig Premier League-doelpunten voor Chelsea.