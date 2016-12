Hazard bereikt mijlpaal in Premier League: "Ik ben blij dat ik bij Chelsea speel en wil hier nog veel prijzen pakken"

Door: Glenn Bogaert

26/12/16 - 21u42

Het was weer een topnamiddagje voor Chelsea. 'The Blues' van Antonio Conte pakten tegen Bournemouth hun twaalfde overwinning op rij in de Premier League en prijken fier bovenaan. Kers op de taart was een doelpunt van Eden Hazard. De nummer 10 van de Londense topclub zette vlak na rust een penalty om en tekende zo voor de 2-0. Meteen zijn 50ste doelpunt in de Engelse eerste klasse.

50 goals maken voor Chelsea in de competitie, Eden Hazard komt op zijn 25ste in een illuster rijtje met grote namen als clubmonument Frank Lampard, Gianfranco Zola, Didier Drogba, Jimmy Floyd Hasselbaink en Eidur Gudjohnsen. En of hij daar tevreden mee was, al was onze Rode Duivel er als de kippen bij om het individuele naar de achtergrond te verwijzen en te wijzen op de collectieve schwung bij Chelsea. Afgetekend leider met 46 punten, niemand komt ook maar in de buurt: "Het zit volledig snor, zowel qua resultaten als prestaties. De hele ploeg heeft weer alles gegeven. We mogen blij zijn: we zijn aan de leiding en het is Kerstmis. Vandaag hebben we drie punten gepakt voor onze fans, we weten hoe belangrijk dit is voor hen." Topschutter Diego Costa was er vandaag niet bij, maar dat was er niet aan te zien: "De coach heeft meerdere opties, Pedro en ik hebben voor de oplossing gezorgd. Die 50 goals, dat is natuurlijk heel mooi. Ik ben content bij Chelsea en wil hier nog veel prijzen pakken. We willen de titel pakken na dat moeilijke seizoen 2015-2016." De flitsende spelmaker heeft gesproken...