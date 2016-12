Geen Diego Costa? Dan gidst flitsende Hazard Chelsea maar naar twaalfde zege op rij

Door: redactie

26/12/16 - 17u50

Mirallas en Lukaku scoren ook voor Everton tegen Leicester

Is er een überhaupt een formule om de code van Chelsea te kraken? Bournemouth - dat met een driemansdefensie startte - heeft ze vandaag alvast niet gevonden. Chelsea won op eigen veld verdiend met 3-0. Bij afwezigheid van sterkhouders Costa en Kante was het dan maar Eden Hazard die zijn team bij de hand nam. Vlak na rust legde de bedrijvige Rode Duivel zijn 50e Premier League-goal voor Chelsea vanaf de stip voorbij Boruc. Daarmee was het Belgische feestje echter nog niet uit, want nog vanmiddag scoorden Kevin Mirallas en Romelu Lukaku in de 0-2-zege van Everton tegen Leicester.

© reuters. © getty. Start Batshuayi of start hij niet? Het was dé vraag die de Chelsea-fans vandaag bezighield, maar het antwoord was negatief. Conte koos met Willian, Pedro en Hazard - als 'valse' spits - voor beweeglijkheid en die tactiek viel allerminst tegen. Hazard was de beste speler op het veld en na 25 minuten leverde het goede voetbal van Chelsea ook een doelpunt op. Met een heerlijke krul bracht Pedro 'The Blues' op 1-0.



Maar Bournemouth - en vooral Arsenal-huurling Wilshere - was duidelijk niet van plan om zich zomaar naar de slachtbank te laten leiden. Wilshere zette Courtois zelfs twee keer aan het werk, maar de Rode Duivel keepte op het niveau van zijn seizoen tot dusver. Toen het spel al stilgelegd was, borstelde Hazard de bal met een rabona nog richting de kruising. Het leverde dus geen doelpunt meer op, maar de fase was wel typerend voor de puike eerste helft van de Belg.



Gesel Hazard



Maar daar nam Hazard allerminst vrede mee. Drie minuten na rust ging hij na een knappe dribbel tegen de grond in de zestien. De bal ging op de stip en de Belg zorgde voor 2-0. Chelsea kon zijn twaalfde opeenvolgende zege al ruike en de voet ging wat van het gaspedaal. Willian en Moses kregen nog de kans om hun fans nog een extra kerstcadeau te schenken, maar dat lukte lukte pas in de slotminuut. Het was Pedro die met een gelukje voor 3-0 zorgde.



In de laatste seconden kreeg Hazard nog een applauswissel van Conte. Batshuayi mocht de fans nog even tonen dat hij nog steeds in Londen is, maar veel plezier zal hem dat niet gedaan hebben. Toch maar aandringen op een uitleenbeurt?



Wat wel zeker is, is dat Chelsea voorlopig negen punten uitloopt op eerste achtervolger Liverpool, dat morgen wel nog in actie komt. Lees ook

Speel mee: de gouden 11 & win 25.000 euro cash! GIF :

Waarom @_Pedro17_ de voorkeur krijgt op @mbatshuayi? Dit zou er wel iets mee te maken kunnen hebben... pic.twitter.com/a0q4pbjshk — Play Sports (@playsports) 26 december 2016

Ook Lukaku en Mirallas aan het kanon En Eden Hazard was niet de enige Belg die vanmiddag raak trof in de Premier League. In het King Power Stadium van regerend landskampioen Leicester City waren met Kevin Mirallas en Romelu Lukaku zelfs twee landgenoten aan het feest.



In een gesloten wedstrijd was het de Belgische winger die na 51 minuten de ban brak. Hij was sneller dan Chilwell en knalde de openingstreffer staalhard in de verste hoek. De 'Toffees' werden daarna teruggedrongen op eigen helft en de ingevallen Ulloa kwam dicht bij de gelijkmaker, maar Joel stond op de goede plaats om zijn kopbal weg te slaan.



De minuten verstreken en Everton begon steeds meer te geloven in een nieuwe zege. Mirallas was goed op weg om de matchwinnaar te worden, maar in het absolute slot moest hij die rol toch nog delen met Lukaku. De Rode Duivel kon na een vlijmscherpe counter de 0-2 in doel leggen en had zo ook een ruim aandeel in de gouden driepunter van Everton. © getty. © reuters.