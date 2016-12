Klap voor Batshuayi: niet aan aftrap ondanks schorsing Costa

Door: Kristof Terreur

Een klap voor Michy Batshuayi. Ondanks de schorsing van Diego Costa staat de Rode Duivel (23) tegen Bournemouth niet aan de aftrap. Batshuayi wacht nu al meer dan 133 dagen op zijn eerste basisplaats. Zijn geduld wordt op de proef gesteld.

Weinig Chelsea-supporters die weten hoe goed hun aanwinst van 40 miljoen euro nu eigenlijk is. Batshuayi heeft zich nog niet kunnen bewijzen bij zijn nieuwe club. Weggeblazen door topschutter Diego Costa, vandaag geschorst. Ondanks een goeie invalbeurt en een assist in zijn eerste Premier Leaguematch, een eerste goal in zijn tweede en vervolgens twee goals in de League Cup kon de Rode Duivel zich nooit opwerken in de pikorde. Amper 78 minuten staan er na vijf maanden op de teller. En ook vandaag komen daar wellicht maar een handvol minuten bij. Antonio Conte houdt de spits verrassend op de bank - zo blijkt uit de opstelling die net de wereld in werd gestuurd.



"Ik heb Michy nog niet gezegd of hij met zekerheid in de basis staat", zei Conte vrijdag. "Ik wil niet meer druk op de spelers leggen. Als hij start, wil dat zeggen dat hij er klaar voor is. Praten is in dit geval niet belangrijk. Hij moet doen wat hij heeft opgestoken tijdens de trainingen en wat hij weet. Niet meer."



De Rode Duivel trainde de afgelopen dagen mee met de basisspelers. Meer dan een probeersel was dat niet. Conte is niet vies van een lastminutewissel als een speler hem niet voldoende heeft kunnen overtuigen op training. Uiteindelijk opteerde hij voor een andere formatie. Zonder Batsman. Een flinke klap.



Aan zijn inzet zal het niet hebben gelegen, aan zijn positieve houding evenmin. Batshuayi heeft tot nu toe zijn nukkigheid weten te kanaliseren, maar hoelang nog - West Ham wil hem graag huren, Chelsea wil niet meewerken aan een transfer. "Michy's attitude, gedrag en werkijver waren fantastisch", zei Conte vrijdag. "Hij wil beter worden. Op technisch vlak, maar ook fysiek. We schaven bij hem vooral aan tactiek. Hij is leergierig en toont passie. Pluspunten. Natuurlijk wil hij meer spelen. Maar het is niet simpel wanneer Costa je concurrent is. Een Costa die aan de lopende band scoort. Ik herhaal: het is belangrijk dat Michy blijft werken. Zijn moment zal nog komen." Maar niet tegen Bournemouth.