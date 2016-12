Profiteert Chelsea van eivolle voetbalperiode in Engeland (en vooral meer rust)?

Door: redactie

26/12/16 - 09u16

En mag Michy Batshuayi weer rekenen op een basisplaats? © Chelsea FC via Getty Images.

Koploper Chelsea moet zijn voordeel kunnen halen uit de kerstperiode. 'The Blues' spelen in een periode van tien dagen (26 december tot en met 4 januari) drie wedstrijden. Ter vergelijking: Southampton speelt drie wedstrijden in een tijdsbestek van zes dagen. Veel meer recuperatietijd dus. Bovendien speelt Chelsea al zijn matchen in Londen: twee thuis en één op verplaatsing bij Tottenham. Evenmin verre verplaatsingen dus. Liverpool, de nummer twee met zes punten achterstand op Chelsea, speelt drie wedstrijden in een periode van zeven dagen. Voor de overige zeventien clubs zijn de drie wedstrijden rond de feestdagen verdeeld over acht of negen dagen.