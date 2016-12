"Is Defour ontgoocheld dat hij niet speelt? Goed zo"

Door: Kristof Terreur

Tegen Middlesbrough, vandaag, wordt hij weer aan de aftrap verwacht. Toch is Sean Dyche, manager van Burnley, blij dat Steven Defour (28) stilaan ongeduldig wordt en niet met het beste gemoed rondloopt.

Deze maand moest hij in drie van de vier wedstrijden, toevallig ook uitmatchen, toekijken vanop de bank. En dat zint de Rode Duivel allerminst.



"Dat is goed", zegt Dyche. "Mijn spelers moeten ontgoocheld zijn, want ze willen allemaal spelen. Steven is geen kind meer. Hij is een goeie speler, maar hij moet zich nog aanpassen aan de Premier League en doet daar alles aan. Hij moet ontgoocheld zijn dat hij niet speelt. Als trainer wil je hongerige spelers in je team, zonder twijfel. Het is een dunne lijn, maar ik heb er niets op tegen dat mijn spelers hun deceptie delen. Zolang ze zich maar respectvol blijven opstellen. Dat is de sleutel."



Vonken

"Een coach wil een gezonder balans tussen spelers die ten allen koste op het veld willen staan en zij die professioneel aanvaarden waarom ze er niet bij zijn. Soms zorgt dat voor vonken, maar bij Steven is dat nog niet het geval. Hij is een volwassen gast en gaat goed met zijn situatie om. Ik meen het. Hij is goed bevriend met Kevin De Bruyne en kijk naar hem nu. Hij was al heel goed vorig seizoen, maar ik denk dat hij nog een stap heeft gezet. Hij heeft zich helemaal aangepast aan de Premier League en de spelers rondom hem. Dit is niet de makkelijkste competitie om binnen te wandelen en meteen je stempel te drukken."



Defour speelde dit seizoen nog geen enkele keer 90 minuten.