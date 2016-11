De perfectionist in de artiest: Hazard zet indrukwekkende reeks neer, maar is toch niet helemaal content

Door: Glenn Bogaert

27/11/16 - 08u18

© ap.

Alweer thuis gewonnen van Tottenham en zo de fans op Stamford Bridge een flink plezier gedaan, maar wat nog belangrijker is voor Chelsea: die leidersplaats in de Premier League na een indrukwekkende reeks van maar liefst zeven overwinningen op rij. 21 op 21 en zo houden 'The Blues' van Antonio Conte de titelconcurrenten Manchester City en Liverpool af. Alleen maar redenen om blij te zijn, maar Eden Hazard vond toch een minpuntje na gisteravond.

© afp. © photo news.

De nummer 10 van Chelsea speelde niet zijn meest opvallende partij, net als zijn ploegmaats vond hij pas na rust het goeie ritme. Een kwartier voor tijd werd de 25-jarige Rode Duivel dan ook naar de kant gehaald door zijn Italiaanse trainer, ten voordele van de Braziliaan Willian. "Ik was niet tevreden met mijn wissel, als speler ben je nooit content als je het veld moet verlaten. Ik had zin om beter te doen en er waren nog vijftien minuten te spelen. Ik voelde mij niet moe en had zelfs een goed gevoel, maar het is nu zo. Het is de keuze van de coach en die moet ik accepteren. We hebben gewonnen en dat is wat telt."



Vintage Chelsea

Voor de Londense derby hadden Liverpool en Man City alvast hun job gedaan door te winnen tegen respectievelijk Sunderland en Burnley, Hazard en co wisten dan ook wat hen te doen stond: "We hebben de match van Liverpool tegen Sunderland gezien en ook City pakte drie punten. Aangezien beide ploegen gewonnen hadden, was het belangrijk om voeling te houden met de top van het klassement. We hebben ons werk gedaan tegen een mooie ploeg als Tottenham. In de eerste helft hadden we het lastig, we misten een beetje frisheid. Zij waren beter dan ons, maar dat we zo vlak voor de rust konden scoren, gaf ons een mentale boost en was voor hen toch een tik. Op basis van de tweede helft verdienden we de overwinning. We kregen enkele kansen en hadden zelfs nog een extra goaltje kunnen maken. Uiteindelijk winnen we en dus zijn we blij. We waren vooral efficiënt vanavond, een beetje zoals het Chelsea van een paar jaar geleden. We zijn solide en sterk en vooral ook realistisch. We scoren en geven zelf weinig kansen en goals weg."