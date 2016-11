Wie stopt dit Chelsea? Courtois en Hazard zegevieren in Londense derby met twee gezichten

Steven Gijbels

Chelsea blijft dé ploeg van het moment in de Premier League. In de Londense derby tegen Tottenham boekten de 'Blues' hun zevende opeenvolgende zege en prijken ze ook na 13 speeldagen helemaal bovenaan het klassement. Pedro wiste nog voor de pauze de opener van Eriksen (alletwee pareltjes) nadat de Spurs heer en meester waren. In de tweede helft kantelde de wedstrijd volledig en gingen Dembélé, Vertonghen en co. kopje onder. Moses liet Stamford Bridge vieren, 2-1.

© epa. Chelsea-coach Conte behield uiteraard het vertrouwen in het elftal (en zijn 3-4-3 systeem) dat de voorbije weken uitpakte met een perfect rapport van 18 op 18. Bij de bezoekers moest Pochettino het zien te rooien zonder de geschorste Rose (vervangen door Wimmer) en uiteraard de geblesseerde Alderweireld. Het strijdplan van de Argentijn en zijn jongens was duidelijk, Chelsea bij de keel grijpen en in de ontknelling nemen door bijzonder hoog druk te zetten. Dat lukte in de eerste periode wonderwel waarbij de thuisploeg geregeld van de mat werd gespeeld. Een heerlijke pegel van Eriksen was het orgelpunt, 1-0.



Chelsea weggespeeld

De Spurs bleven ook na de openingstreffer de lakens uitdelen met een knal van Wanyama over de kooi van Courtois, een lage schuiver van Walker en een bom van Kane. Chelsea stelde daar werkelijk niets tegenover, maar gaf Tottenham nog voor de pauze een dodelijk nekschot. Het schampschot van Hazard werd door Lloris nog makkelijk gepakt, tegen de fraaie krul van Pedro - weliswaar na slap verdedigen - had de Franse doelman echter geen verhaal. Een onwaarschijnlijke 1-1 halfweg en dan kan je het vervolg eigenlijk al raden.. Lees ook

