Benteke leek met de 3-4 na straffe comeback grote man te worden, maar verliest in ultiem slot alsnog met 5-4

Door: Glenn Bogaert

26/11/16 - 18u12

© ap.

Wie vandaag een ticketje had gekocht voor Swansea-Crystal Palace heeft misschien al de match van het jaar gezien in de Premier League. Beide kelderploegen maakten er in het Liberty Stadium in Wales een waar spektakelstuk van met maar liefst negen doelpunten. De bezoekers met Christian Benteke aan het kanon bogen eerst een 3-1 achterstand om in 3-4, maar gingen in een knotsgekke slotfase alsnog met 5-4 de boot in. En zeggen dat Rode Duivel 'Big Ben' vijf minuten voor tijd even de grote matchwinnaar leek te gaan worden.