Divock Origi sloopt met geweldige goal muur van Sunderland en kroont zich tot held van Anfield Road

Door: Glenn Bogaert

26/11/16 - 17u50

Veel kansen krijgt hij dit seizoen niet bij Liverpool, maar als hij ze krijgt dan grijpt Divock Origi ze wel met beide handen. De 21-jarige Rode Duivel mocht vandaag onverwacht vroeg invallen door een zware blessure van goudhaantje Coutinho en bedankte een kwartier voor tijd voor het vertrouwen met de verlossende 1-0. In de ultieme slotfase mocht specialist James Milner de klus vanop de stip helemaal klaren. Een moeizame, maar belangrijke zege voor 'The Reds'. De marathonlopers van Jürgen Klopp staan voorlopig naast Manchester City op kop. En onze Origi heeft weer eens alle harten veroverd.

© photo news. © getty.

Gaat Liverpool nog eens de titel pakken in de Premier League? Het geloof is er alvast op Anfield Road, zeker nu de aanbeden Jürgen Klopp van 'The Reds' een stevige machine heeft gemaakt die in een goeie dag alles en iedereen kan verslaan. Alleen zijn er ook slechte dagen in het voetbal. Van die dagen waarop je tegen de nummer laatste aan de bak moet en er in 90 minuten nauwelijks in slaagt om de muur van de tegenstander af te breken. Sunderland was naar Liverpool afgezakt om te verdedigen en onder andere Jason Denayer moest op het middenveld zijn steentje bijdragen om de stevige constructie van 'The Black Cats' overeind te houden.



Origi de grote held

De thuisploeg bewoog hemel en aarde om een gaatje te vinden in de afweer, maar zelfs Philippe Coutinho's toverstokje mocht in de eerste helft niet baten. Toen de Braziliaanse dribbelkont op de koop toe ook nog eens zwaar geblesseerd werd afgevoerd na een duel met Ndong werd het helemaal moeilijk. Positieve kant van het verhaal: de spelmaker werd vervangen door onze Divock Origi, die mocht zich nog eens bewijzen. Derde keuze tegenwoordig onder Klopp, aan onze Rode Duivel om het ongelijk van zijn manager te bewijzen. En of hij dat deed! Net wanneer de fans al zenuwachtig heen en weer over hun stoeltje begonnen te schuvien en de bui van een povere 2 op 6 voelden hangen, sloeg de 21-jarige zoon van Mike toe. Vanop links schilderde hij het leer enig mooi in de hoek, zoals hij het vorig seizoen ook al eens flikte. "Divock Origi! Divock Origi! Divock Origi!" Anfield Road had een open doekje in petto voor de verlosser. In minuut 91 lokte Sadio Mané nog een penalty uit, netjes omgezet door James Milner. 2-0 en Liverpool in afwachting van de Londense derby tussen Chelsea en Tottenham weer mee op kop.