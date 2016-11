Burnley-spelers trappen elkaar omver en zo is City (voor even?) leider

© photo news.

Manchester City staat, alvast voor enkele uren, weer op kop in de Premier League. De 'Citizens' gingen vanmiddag met 1-2 winnen bij het Burnley van Steven Defour. Een prachtgoal van Marney deed de thuisploeg vroeg dromen van een stunt. Klungelig verdedigen werd door een alerte Aguero echter twee keer afgestraft. City leider, al kan Chelsea er straks weer over als het de topper tegen Tottenham wint.

Geen Kevin De Bruyne in de basiself bij Manchester City. Coach Pep Guardiola hield zijn sterkhouder op de bank, een lot dat ook David Silva te beurt viel. 'KDB' zou pas invallen op het moment dat de buit bijna binnen was. Daarvoor had Sergio Aguero gezorgd. De Argentijn dook twee keer op de juiste plaats op toen ze het bij Burnley achteraan effe niet meer wisten. Vooral de 1-2 was er één van het komische soort. Met zijn drieën probeerden ze de bal weg te trappen, finaal lagen er drie kegels op de grond en tikte Aguero de assist van Fernandinho in doel.



Sneu voor Steven Defour en zijn ploegmaats, die na een kwartier een stuntzege binnen bereik zagen. Marney nam een afvallende bal heerlijk op de slof, Bravo was compleet kansloos. Met de rust in zicht kondigde zich echter het onheil aan voor 'The Clarets'. Aguero sloeg een eerste keer toe, niet veel later verdwenen Marney en Gudmundsson geblesseerd naar de coulissen. Te veel tegenslag om City een voetje te kunnen lichten. Toen ze dat achteraan ook bij elkààr deden, was het pleit beslecht.



City is voorlopig leider met 30 punten. Liverpool, om 16 uur aan de slag tegen Sunderland, kan er straks weer naast komen. Waarna Chelsea vanaf 18.30 uur de leiderstroon opnieuw voor zich kan opeisen. Dan moet het op Stamford Bridge wel winnen tegen Tottenham.