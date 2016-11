Toby Alderweireld traint terug mee bij Tottenham

Door: redactie

Rode Duivel Toby Alderweireld heeft gisteren een deel van de groepstraining afgewerkt bij Tottenham Hotspur, zo maakte Spurs-coach Mauricio Pochettino tijdens een persconferentie bekend.

De verdediger viel in de competitiewedstrijd van 15 oktober tegen West Bromwich Albion (1-1) uit met een knieblessure. Een scan wees nadien uit dat de blessure wel meeviel, maar intussen vertoeft de defensieve sterkhouder van de Spurs toch al bijna anderhalve maand in de ziekenboeg. De 27-jarige Alderweireld moest daardoor ook de voorbij interlands met de Belgische nationale ploeg aan zich voorbij laten gaan.



Bij de Spurs hopen ze op een snelle terugkeer van hun sterkhouder achterin. Na het uitvallen van Alderweireld kwam Tottenham in de Premier League niet verder dan een zes op twaalf, waardoor ze in de stand naar de vijfde plaats zakten, op vier punten van leider Chelsea, de tegenstander van zaterdag in de Londense derby. Hun Champions League-avontuur zagen ze dinsdag met een 2-1 nederlaag in Monaco reeds vroegtijdig ten einde komen. Met vier punten uit vijf wedstrijden kunnen ze zich niet meer kwalificeren voor de achtste finales op het kampioenenbal en bikkelen ze op de slotspeeldag in een rechtstreeks duel met CSKA Moskou nog voor een stek in de Europa League.



"Het klopt dat we Toby momenteel missen, maar we zijn al blij dat hij terug kan meetrainen", bekende Pochettino. "Gisteren heeft hij een deel van de training afgewerkt, we zullen vrijdag zien of hij een volledige training aankan. Volgende week zullen we dan zien of hij beschikbaar is voor de wedstrijd tegen Swansea."