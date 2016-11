Extra verdediger voor City?

Kristof Terreur

25/11/16 - 08u13

Vincent Kompany heeft Pep Guardiola met een dilemma opgezadeld. Manchester City was niet van plan om zich deze winter op de transfermarkt te roeren, maar op een boardmeeting in Abu Dhabi komend weekend zal de aankoop van een extra verdediger wel degelijk worden besproken. Guardiola had er vorige zomer eigenlijk al graag een extra centrale pion bij gehad, maar tegelijk wilde hij Kompany de kans geven om zijn fitheid bewijzen. Dat onze landgenoot nu weer vier weken out is met een knieblessure, verontrust zijn trainer. Ook omdat Otamendi hem niet kan bekoren en de dure Stones niet altijd foutloos is. Guardiola heeft het laatste woord: hij moet beslissen.