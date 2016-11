Ibrahimovic blijft nog één seizoen langer bij Manchester United

Door: redactie

23/11/16 - 15u27 Bron: Belga

© reuters.

Zlatan Ibrahimovic (35) zal ook volgend seizoen zijn kunstjes tonen op Old Trafford. Manchester United heeft immers beslist de optie in het contract van de Zweedse topspits te lichten, zo bevestigde zijn coach José Mourinho tijdens een persbabbel.

Ibrahimovic ruilde begin juli transfervrij het Franse PSG voor ManU. Hij tekende er voor een jaar, met een jaar optie. In elf competitiematchen scoorde 'Ibra', ploegmaat van Marouane Fellaini, dit seizoen zes keer. "De situatie van Zlatan is simpel", verklaarde Mourinho. "Hij heeft één plus één. We zijn tevreden over hem en zullen de optie voor een tweede seizoen lichten."



'Ibra' begon zijn carrière bij Malmö en droeg daarna het shirt van achtereenvolgens Ajax, Juventus, Inter Milaan, Barcelona, AC Milan en PSG. Deze zomer zette de Zweed op het EK in Frankrijk een punt achter zijn interlandcarrière. Het groepsduel tegen de Rode Duivels in Nice was zijn 116e en laatste interland (62 goals). Maandagavond werd hij nog voor tiende keer op rij, de elfde keer in totaal, uitgeroepen tot Zweeds Speler van het Jaar. Hij kreeg toen ook te horen dat er een standbeeld van hem zal worden geplaatst naast de Friends Arena in Solna, vlakbij Stockholm.



José Mourinho sprak woensdag met de pers in aanloop naar het Europa Leagueduel van donderdag tegen Feyenoord. De Mancunians staan met 6 op 12 voorlopig pas derde na Fenerbahçe en Feyenoord (allebei 7 punten). Het Oekraïense Zorya Luhansk is vierde met 2 punten. "Het is simpel", verklaarde de Portugees. "We hebben vier punten nodig om ons te kwalificeren. Er is dus geen ruimte voor een nederlaag."