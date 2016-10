Uitspraken Mourinho krijgen mogelijk een staartje

Door: redactie

De uitspraken van José Mourinho in aanloop naar de kraker tussen Liverpool en Manchester United van morgenavond krijgen mogelijk een staartje. Verschillende Britse media melden dat de FA de uitlatingen van de Portugees over de arbitrage gaat analyseren.

Mourinho zei tegenover Sky Sports dat scheidsrechter Anthony Taylor een lastige avond wacht omdat 'iemand hem onder druk zet'. "Ik denk dat meneer Taylor een erg goede scheidsrechter is, maar iemand zet hem bewust enorm onder druk. Het gaat lastig voor hem worden om tot een erg goed optreden te komen."



Mourinho doelde met 'iemand' vermoedelijk op voormalig hoofd van het scheidsrechterskorps Keith Hackett. Die zei dat Taylor beter geen wedstrijden van Manchester United kan fluiten omdat hij geboren is in een plaatsje vlakbij Manchester.