Nederlaag én blessure voor Defour, Zenit-Belgen blijven winnen

Door: redactie

16/10/16 - 20u18 Bron: Belga

© getty.

Burnley heeft op de achtste speeldag van de Premier League een 3-1 nederlaag geleden bij Southampton. Steven Defour begon in de basis bij de Clarets, maar moest na 40 minuten naar de kant gehaald worden met een hamstringblessure.

De partij in het St. Mary's Stadium barstte pas in de tweede helft los. In een dol kwartier legde de thuisploeg dankzij doelpunten van Austin (52. en 66., pen.) en Redmond (60.) de wedstrijd in een definitieve plooi. Daar kon een laat penaltydoelpunt van Vokes (72.) niets meer aan veranderen. Southampton klimt door de zege naar de achtste stek, Burnley blijft veertiende.



Revelatie RB Leipzig

Koen Casteels leed met Wolfsburg op de zevende speeldag van de Bundesliga al zijn derde nederlaag van het seizoen. Promovendus (en revelatie) RB Leipzig kwam met 0-1 winnen in de Volkswagen Arena dankzij een afstandsschot van Forsberg (70.). In de eerste helft beging Casteels een strafschopovertreding, maar Forsberg trapte de elfmeter naast. Wolfsburg staat in de stand op een veertiende plaats en kon dit seizoen nog maar één competitiewedstrijd winnen. Het verrassende Leipzig staat gedeeld tweede, op twee punten van leider Bayern München.