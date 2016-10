Gamende Alderweireld lijkt zich duidelijk niet al te veel zorgen te maken om blessure

Kristof Terreur

16/10/16 - 18u15

Een medische update is er nog niet, maar afgaande op deze Snapchat van Jan Vertonghen ziet de beenblessure van Toby Alderweireld er niet al te ernstig uit. Zijn club speurt nog wel naar de exacte ernst en hoopt snel met geruststellend nieuws te komen.

Alderweireld viel gisteren op West Bromwich uit. De verdediger botste in een duel tegen Jan Vertonghen en moest op de draagberrie naar de kant. De Rode Duivel kon zijn rechteronderbeen maar moeilijk bewegen en verging van de pijn. Wellicht werd één van de beenzenuwen geraakt. Alderweireld, die in anderhalf jaar bij Spurs amper één minuut in de Premier League miste, onderging vandaag de eerste onderzoeken en behandelingen. Morgen hoopt Spurs meer te weten, maar een foto die Vertonghen gisteren op Snapchat zwierde doet toch het beste verhopen: Alderweireld achter de Playstation tijdens een toernooitje 'Call of Duty'.



"Toby incasseerde een harde slag op het been", zei trainer Pochettino. "We zullen zien, maar Toby had veel pijn. We moeten zeker zijn wat er misging in zijn been. Toby zei me dat hij pijn had: onderbeen, knie, die zone." Tegen Leverkusen, dinsdag in de Champions League, komt hij alvast niet in actie. Bij Tottenham hopen ze dat onze landgenoot maar even buiten strijd is. Alderweireld is een cruciale pion in de defensie, hun stabilisator.