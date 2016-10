Zo bewerkt Mourinho de ref in aanloop naar zijn eerste 'Hate Game'

José Mourinho. © epa.

De topper tussen Liverpool en Manchester United staat pas morgen op het programma, maar het spelletje mentale oorlogsvoering is al begonnen. José Mourinho stelde in aanloop naar de 'Hate Game' dat scheidsrechter van dienst, Anthony Taylor, voor een onmogelijke opdracht staat. En de reden daarvoor is best opvallend.

Taylor woont immers op zo'n kleine tien kilometer van Old Trafford, het stadion van Manchester United. Te dicht, vinden de meeste fans van Liverpool. Zij vrezen dat de ref de rivalen uit Manchester zal bevoordelen. Mourinho ziet het anders. "Ik denk dat meneer Taylor een uitstekende scheidsrechter is, maar dat hij door iemand met voorbedachte rade onder druk wordt gezet. Zo wordt het voor hem wel heel moeilijk om een goede wedstrijd te fluiten."



"Ik heb er mijn mening over, maar ik heb geleerd door mijn vele straffen en boetes uit het verleden om mijn mond te houden", gaf Mourinho mee.



Het is niet de eerste keer dat Liverpool zich negatief uitlaat over een scheidsrechter in een wedstrijd tegen een ploeg uit Manchester. In 2013, toen de Reds met 2-1 verloren van Manchester City, was toenmalig coach Brendan Rodgers furieus op de man met de fluit. Lee Mason uit Bolton, dat dicht bij Manchester ligt, moest het ontgelden. "Ik hoop dat we nooit nog een ref uit 'Greater Manchester' zullen krijgen als we tegen één van de ploegen uit Manchester moeten spelen."



De match tussen Liverpool en Manchester United is een echte klassieker in het Engelse voetbal. De fans van beide ploegen lusten elkaar rauw, waardoor de topper al jaar en dag bestempeld wordt als de 'Hate Game'.