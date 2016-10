Benteke laat op knullige wijze strafschop liggen waardoor Crystal Palace verliest

Door: redactie

15/10/16 - 20u57

© getty.

Vorige maand wierp Christian Benteke zich nog op tot speler van de maand bij Crystal Palace, maar die lijn heeft hij vanavond niet kunnen doortrekken. De rijzige spits van de Rode Duivels kreeg tegen West Ham United na de 0-1 van Manuel Lanzini de uitgelezen kans om alsnog een punt uit de brand te slepen voor Crystal Palace. Net voor de rust zette 'Big Ben' zich achter de bal, maar plaatste hij het leer op een ietwat knullige manier naast de kooi van Adrian.



Enkele tellen later kreeg Benteke opnieuw de kans om de netten te doen trillen, maar zijn kopbal spatte uit elkaar op de paal. Ondanks de uitsluiting van Cresswell, die in liefst 48 seconden tijd twee gele kaarten kreeg, in het slot van de wedstrijd kon Crystal Palace niets meer terugdoen. Het staat nu met elf punten op de achtste plaats. West Ham United telt dan weer op de vijftiende plek zeven punten.