Wederoptredende De Bruyne mist (net als Agüero) vanop de stip, Lukaku kroont zich bijna tot held tot Nolito invalt

Chadli scoort tegen ex-ploeg, Alli redt puntje voor Spurs

Manchester City is op de achtste speeldag in de Premier League niet verder geraakt dan een 1-1 gelijkspel tegen Everton. Kevin De Bruyne, die na blessureleed zijn comeback maakte, miste voor de pauze een strafschop. Romelu Lukaku bezorgde de Citizens na rust een ijskoude douche (nadat Agüero ook faalde vanop de stip), maar Nolito - één minuut op het veld - bezorgde City toch nog een puntje. Vincent Kompany mocht in minuut 89 nog invallen. In de andere wedstrijden hield West Brom Tottenham op 1-1 door een doelpunt van Nacer Chadli. Arsenal hield dan weer de drie punten thuis tegen Swansea en hijst zich naast City naar de kop van het klassement. De Spurs volgen op één tel.

© getty. © photo news. © getty. Vincent Kompany zag vanaf de bank hoe Manchester City de eerste helft volledig domineerde met meteen een sterke Kevin De Bruyne bij zijn terugkeer. Romelu Lukaku van zijn kant kwam niet in het stuk voor te meer omdat Everton zelden of nooit over de middellijn geraakte. Dat het bij de pauze toch nog 0-0 stond, kon dan ook een half mirakel genoemd worden. De Bruyne liet de beste kans liggen. Hij trapte een strafschop - nadat Silva slim over het uitgestoken been van Jagielka ging - bijzonder flauw in waardoor Stekelenburg zijn netten schoon hield.



Zinderende tweede helft

De tweede helft was er geen voor hartlijders. De Citizens bleven de lakens uitdelen, maar werden koud gepakt door... Lukaku. 'Big Rom' zette Clichy in de wind en trapte overhoeks heerlijk voorbij Bravo, 0-1. Everton-doelman Stekelenburg leek de held te worden. De Nederlander ranselde ook de strafschop van Agüero uit zijn kooi, al moest hij zich niet veel later toch gewonnen geven. Nolito, één minuut op het veld, kopte een voorzet van Silva binnen, 1-1. De thuisploeg ging resoluut op zoek naar de drie punten. Door toedoen van Stekelenburg lukte dat niet. Met een wereldsave hield hij De Bruyne van de winning-goal. Bij Everton zette de inbreng van Kevin Mirallas geen zoden meer aan de dijk, terwijl Vincent Kompany nog zijn rentree maakte in de slotfase. Lees ook

Tottenham laat leidersplaats liggen in West Brom © reuters. © getty. Door de puntendeling in het Etihad Stadium kreeg Tottenham Hotspur een uitgelezen kans om de koppositie over te nemen. De Spurs moesten dan wel zien af te rekenen met West Bromwich Albion. En dat was makkelijk gezegd dan gedaan. De manschappen van coach Pochettino monopoliseerden de bal (liefst 77% balbezit), maar deden er al bij al toch te weinig mee. Enkel Alli had altijd moeten scoren. Foster trok oog in oog met het Engelse goudhaantje aan het langste eind.



Na de koffie kwam de thuisploeg beter voor de dag, weliswaar zonder al te grote kansen. Bij Tottenham moest Alderweireld geblesseerd het veld verlaten, maar er was ook goed nieuws. Moussa Dembélé maakte na één maand afwezigheid zijn wederoptreden. Het venijn zat hem in de staart. Chadli leek het nekschot toe te dienen toen hij in minuut 82 de openingstreffer op het bord zette (en niet juichte). Dat was echter zonder Alli gerekend die met een puntertje nog een puntje meegraaide. Eriksen trapte in minuut 95 nog tegen de lat. © ap. © reuters. © reuters.