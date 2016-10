Hazard slaat met zijn derde van het seizoen Leicester City mee knock-out

Door: redactie

15/10/16

video Dat Eden Hazard dit seizoen weer helemaal de oude is, staat als een paal bove water. De dribbelvaardige middenvelder knalde vandaag al zijn derde treffer van het seizoen tegen de touwen en zette Chelsea zo mee op weg naar een overtuigende 3-0-zege tegen Leicester City.

Na acht wedstrijden heeft Eden Hazard al voor elkaar gekregen waar hij vorig seizoen 28 Premier League-matchen voor nodig had. De vinnige Belgische middenvelder dartelde weer als vanouds op Stamford Bridge en wist na een halfuur Kasper Schmeichel te omspelen om het leer simpelweg in doel te tikken. Met een gelukje belandde het leer op de knikker van Eden Hazard die het sluitstuk van de Engelse landskampioen uiteindelijk wist te omspelen.



Klassegebaar

Ook Diego Costa pikte zijn doelpuntje nog mee waarna hij zich met een klassegebaar richting ploegmakker Willian richtte. De Braziliaan zat niet in de wedstrijdkern omdat zijn moeder was overleden en had net als Eden Hazard een klassegebaar in petto om Willian een hart onder de riem te steken.



Bijna owngoal David Luiz

De vinnige Victor Moses klaarde de klus al helemaal door tien minuten voor affluiten de 3-0 op het scorebord te zetten. Michy Batshuayi zag het allemaal vanop de bank gebeuren en ziet Chelsea nu ook naar een voorlopige vijfde plek opklimmen. Leicester City kwam in de eerste helft niet meteen in het stuk voor, maar was er na de pauze nog wel bijzonder dicht bij om Thibaut Courtois te verschalken. Een snedige voorzet van Albrighton spatte via de voet van David Luid uit elkaar op de paal. Leicester blijft zo achter met acht punten op de dertiende plek.