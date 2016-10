Thibaut Courtois bewierookt ploegmaat die hij beter kent dan wie ook: "Geweldig om zo'n speler te hebben"

Door: Glenn Bogaert

15/10/16 - 12u46

© reuters.

Twee clean sheets bij de Rode Duivels en dus kan Thibaut Courtois met veel vertrouwen opnieuw postvatten tussen de palen bij Chelsea. Onze nationale nummer één neemt het met zijn 'Blues' op tegen landskampioen Leicester City en hoopt ook dit keer zijn netten schoon te kunnen houden. En de Belgische prijzenpakker heeft op de website van zijn club ook de nodige lof voor een ploegmakker in topvorm.

4-0 en 0-6, de 24-jarige Courtois beleefde tijdens de recente kwalificatiematchen van de Rode Duivels rustige voetbalavonden. Een groot contrast met wat hij tegenwoordig bij Chelsea gewend is want daar moet de lange Limburger wel vol aan de bak om zijn team aan punten te helpen. Het zal tegen 'The Foxes' van Claudio Ranieri niet anders zijn, maar de ex-doelman van RC Genk heeft er vertrouwen in dat hij zijn team aan drie punten kan helpen. "Het is natuurlijk leuk om de nul te houden, maar het is voor mij zeker niet het allerbelangrijkste. Als ik echter geen doelpunt slik, weet ik dat mijn ploegmaats maar één goal moeten maken om te kunnen winnen. Als ik echter moet kiezen tussen winnen en een goal slikken of een brilscore dan kies ik voor het eerste. Al geeft het jou wel vertrouwen. Er komten nu twee belangrijke matchen aan tegen Leicester en Man United en die moeten we winnen als we in het spoor van de leiders willen blijven. Het zijn directe concurrenten voor de topplaatsen dus twee keer winnen, zou geweldig zijn."

© afp.

Moeilijker voor Michy

Een belangrijke pion die Chelsea aan 6 op 6 kan helpen, is alvast Diego Costa. De Spaanse spits blaakt van vertrouwen en vindt vlotjes de weg naar doel. Thibaut Courtois kent zijn aanvaller als geen ander want hun wegen kruisten eerder ook al bij Atlético Madrid. De 28-jarige Costa zit momenteel aan zes doelpunten in amper zeven matchen en is daarmee ook topschutter. "Hij is echt op z'n best nu, hij speelt zoals hij dat ook bij Atlético deed en tijdens zijn eerste seizoen hier. Vorig jaar was voor iedereen lastig, maar na januari begon Diego ook toen al te scoren. De vorm die hij vorig seizoen al bereikte, heeft hij meegenomen naar dit seizoen. Het is fantastisch om een spits te hebben die zo veel en zo makkelijk scoort. Het maakt het natuurlijk moeilijker voor iemand als Michy Batshuayi om in de ploeg te komen, maar Diego Costa doet alles perfect. We zijn ontzettend blij met zijn vormpeil, maar het is de verantwoordelijkheid van de hele ploeg om goed te presteren en bij te dragen aan het maken van doelpunten. Het mag niet enkel van onze spits afhangen", oppert Courtois op de website van Chelsea.