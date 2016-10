Guardiola: "Weet niet of De Bruyne en Kompany al 90 minuten aankunnen"

Door: redactie

14/10/16 - 17u03 Bron: Sky Sports

© afp.

Hij heeft het een tijd zonder zijn Belgen moeten doen, maar ondertussen zag Pep Guardiola Kevin De Bruyne en Vincent Kompany weer terugkeren op de trainingsvelden in Manchester. De Spaanse selectieheer van Manchester City strooit alvast nog wat zand in de ogen van zijn collega Ronald Koeman of zijn twee sterkhouders straks tegen Everton al dan niet kunnen aantreden.