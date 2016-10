Dembélé hoogst twijfelachtig voor duel tegen Chadli, Januzaj werkt aan herstel

Door: redactie

13/10/16 - 20u02 Bron: Tottenhamhotspur.com

© afp.

De kans dat Moussa Dembélé zaterdag tegen West Bromwich Albion aan de aftrap verschijnt is klein. De Rode Duivel kampt nog met een (lichte) blessure. "Hij doet nog altijd pijn als hij tegen een bal moet trappen", zei coach Mauricio Pochettino op de persconferentie.

Dembélé kwam dit seizoen nog maar één match aan spelen toe. De Rode Duivel moest de eerste vier partijen van zijn ploeg Tottenham vanuit de tribunes volgen door een schorsing. Tegen Sunderland maakte hij op 18 september zijn wederoptreden, maar daarna liep het opnieuw fout. Hij miste de duels tegen Middlesbrough, CSKA Moskou en Manchester City door een blessure. Bondscoach Roberto Martinez riep de herstellende Dembélé wel op voor de interlands tegen Bosnië-Herzegovina en Gibraltar, maar ook die partijen moest hij aan zich laten voorbijgaan door een voetblessure.



Op de persconferentie daags voor het duel tegen het West Bromwich Albion van Nacer Chadli kwam trainer Muricio Pochettino met een update. "Hij had vorige maand een probleem met zijn hamstrings tegen Sunderland. Dat is intussen van de baan, maar op training kreeg hij een trap op de voet. Daar moet Dembélé nog altijd van bekomen. Het is een klein probleem, maar het doet nog pijn als hij tegen een bal trapt. We bekijken morgen of hij al dan niet kan spelen."



Intussen werkt Adnan Januzaj hard aan zijn terugkeer. De 21-jarige aanvallende middenvelder liep in de wedstrijd tegen Crystal Palace (24 september) schade op aan de ligamenten van de enkel. Daardoor zou hij zo'n zes weken buiten strijd zijn. In de fitness probeert hij zich opnieuw klaar te stomen.