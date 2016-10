Wie wansmakelijke liederen zingt tijdens Liverpool - ManU, vliegt direct uit stadion

Liverpool-fans maken zich vrolijk over de vliegtuigramp van München 1958. © photo news.

De topper tussen Liverpool en Manchester United (maandag, aftrap 21 uur) staat nu al onder hoogspanning. In een gezamenlijke mededeling laten beide clubs weten dat supporters die tijdens de wedstrijd kwetsende of wansmakelijke liederen zingen over de tegenstander, onmiddellijk uit het stadion zullen worden verwijderd.

De zero-tolerance politiek vindt zijn oorsprong in de incidenten tijdens de Europa League-confrontatie tussen Liverpool en Man United eerder dit jaar. Toen kwam het in de tribunes tot vechtpartijen nadat beide supportersclans elkaar jenden met kwetsende gezangen. Liverpool-fans zongen spotliederen over de vliegtuigramp van 1958 in München, waarbij acht spelers van Manchester United om het leven kwamen. Het legioen van de Mancunians liet zich evenmin pramen en haalde de tragedie van Hillsborough in 1989, waarbij 96 Liverpool-fans de dood vonden, op pijnlijke wijze weer boven.



Die wantoestanden willen beide clubs komende maandag absoluut vermijden. Een uitgebreide politiemacht moet erop toekijken (en toehoren) dat alles netjes verloopt. Wie zich toch aan haatdragend gedrag bezondigt, vliegt er nog tijdens de wedstrijd uit. In een gezamenlijk communiqué roepen beide clubs vooraf op tot kalmte.



"Er bestaat een grote rivaliteit tussen onze fans", luidt het. "Daarom vragen we alle supporters om zich respectvol te gedragen en alle vormen van agressief of discriminerend gedrag te helpen uitroeien. Als er via stewards of het interne tv-circuit toch ongeregeldheden worden vastgesteld, zullen de verantwoordelijken onmiddellijk uit het stadion verwijderd worden. Ze riskeren bovendien een arrestatie en gerechtelijke vervolging."