Ploegmaat Lukaku volledig afgeserveerd: "Ik mag de kleedkamers zelfs niet meer in"

Bijna achttien miljoen euro betaalde Everton begin februari aan Lokomotiv Moskou voor de Senegalese spits Oumar Niasse. De international moest de concurrentie aangaan met Romelu Lukaku, maar dat liep even anders. Niasse kwam vorig seizoen onder Roberto Martínez nog een handvol keer in actie, maar onder Ronald Koeman raakte hij dit seizoen volledig op het achterplan. In 'The Guardian' doet hij zijn verhaal.

"Ik speelde in de voorbereiding 45 minuten mee in een oefenwedstrijd en daarna vertelde Koeman me dat ik moest vertrekken. Ik snap niet hoe je zoiets kan beslissen na amper één speelhelft", aldus Niasse. "Ik moet nu met de beloften trainen en ben voorlopig niet meer welkom in de kleedkamer van het eerste elftal. Mijn rugnummer en kastje in de kleedkamer hebben ze afgepakt, dus ik moet mijn spullen telkens meenemen naar huis."



"Koeman is de manager en ik moet me neerleggen bij zijn beslissing. Wat kan ik anders doen? Ik heb de trainer ook niet om uitleg gevraagd, want die zou ik toch niet snappen. Ik heb mijn manager onlangs gevraagd om een oplossing te zoeken en tot die gevonden is, probeer ik gewoon hard te werken. Dit is een triest verhaal en ik denk niet dat ik deze behandeling verdien."