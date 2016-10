Benteke over zijn mislukte passage bij Liverpool: "Ik paste niet in het tactische systeem van Klopp"

Door: Mike De Beck

6/10/16 - 11u10 Bron: The Sun

© photo news.

Met drie treffers in vijf Premier League-wedstrijden heeft Christian Benteke de goede vorm bij Crystal Palace weer te pakken. De Belg die maar al te graag wordt gevoed met voorzetten vanop de flank klimt zo stilaan maar zeker weer uit het dal waarin hij tijdens zijn passage bij Liverpool in verzeild raakte. "Ik weet dat ik beter had kunnen doen", blikt 'Big Ben' in The Sun terug op het vorige seizoen.

Oog in oog met spitsbroeder Romelu Lukaku knikte Christian Benteke afgelopen vrijdag al zijn 19de kopbaltreffer in de Premier League tegen de touwen. Niemand doet beter, enkel Olivier Giroud kan diezelfde statistiek voorleggen. Het onderstreept waar de kwaliteiten van Benteke liggen en die kwamen tijdens zijn passage bij Liverpool niet meteen uit de verf. "Ik heb altijd geloofd dat ik in een verloren strijd verwikkeld was om mezelf te bewijzen", zegt hij aan The Sun.



"Nu wel de vrijheid"

"Ik weet dat ik beter had kunnen doen in Liverpool met de minuten die ik had, maar toch denk ik dat ik bij Palace nu de vrijheid heb die ik vorig seizoen nooit kreeg. Ik voel dat ik me kan uitdrukken, zelfs fouten kan maken, en dat de trainer nog steeds vertrouwen in me heeft. Dat is belangrijk", vertelt de diepe spits waarvoor Crystal Palace meer dan 30 miljoen euro veil voor had.



Tactische systeem

"Ik paste niet in het tactische systeem van de nieuwe trainer en dat was voor mij op mentaal vlak niet makkelijk. Als je een manager hebt die in je gelooft, dan is alles mogelijk en ik ben vastberaden om te laten zien hoe hard ik deze nieuwe kans waardeer." So far, so good. Want Benteke heeft alvast zijn neus voor doelpunten weer teruggevonden over Het Kanaal.