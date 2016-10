Hadden Pep en speerpunt van Man City's vrouwenelftal iets bekokstoofd voor fotoshoot bij Citizens?

Yari Pinnewaert

5/10/16 - 16u50

Toch een beetje een 'awkward' momentje blijkbaar, in de aanloop naar een fotoshoot die doorging in het Etihad Stadium van Manchester City. Daar werden zowel de sterren van de mannenploeg als die van de vrouwenploeg verwacht en de verbazing van coach Pep Guardiola was blijkbaar groot toen hij Toni Duggan tegen het lijf liep - en dat had vestimentaire redenen. Beiden leken wel te hebben afgesproken om voor eenzelfde zwart plunje te kiezen.



Het contrast dat op bovenstaand beeld af te lezen valt op het gezicht van de protagonisten, kon amper groter zijn. Ergens te begrijpen, want Duggan wist met de vrouwen afgelopen weekend een tweede prijs in zeven dagen binnen te rijven, terwijl de Spaanse coach van de 'Citizens' een eerste nederlaag leed bij Tottenham Hotspur (2-0).