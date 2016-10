Swansea ontslaat coach Guidolin op 61e verjaardag en stelt al vervanger aan

Thomas Lissens

3/10/16 - 13u47 Bron: Belga

Francesco Guidolin moet op zoek naar een nieuwe job. © photo news.

De Italiaan Francesco Guidolin is vandaag, op zijn 61e verjaardag, ontslagen als trainer van het Welshe Swansea City AFC. De club uit de Premier League stelde met de Amerikaan Bob Bradley meteen een nieuwe coach aan.

Swansea verloor zaterdag op de zevende speeldag met 1-2 van Liverpool. In het klassement staan The Swans met 4 op 21 pas zeventiende op twintig ploegen.



Francesco Guidolin werd in januari aangesteld als sportieve baas van Swansea. Hij slaagde vorig seizoen in zijn opdracht om de club met een twaalfde plaats in de Premier League te houden.



Bob Bradley (58) komt over van de Franse tweedeklasser Le Havre. Hij trainde onder meer ook de nationale ploegen van de VS en Egypte en het Noorse Stabaek. Hij is de eerste Amerikaan die als trainer in de Premier League aan de slag gaat.