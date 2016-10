Bankzitter Fellaini ziet hoe United puntenverlies lijdt tegen rode lantaarn (1-1)

Door: redactie

2/10/16 - 14u49

© getty.

Rode lantaarn Stoke City heeft verrassend één puntje kunnen sprokkelen op Old Trafford, 1-1. Invaller Anthony Martial stond amper twee minuten op het veld toen hij in minuut 69 de score opende. Manchester United leek op weg naar de zege, maar in het slot bracht Joe Allen de bezoekers alsnog langszij. Fellaini bleef negentig minuten op de bank (Ander Herrera kreeg de voorkeur op de Rode Duivel). Door het gelijkspel blijven de Mancunians staan op een zesde plaats in het klassement.