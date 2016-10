Payet toont zijn klasse: Fransman rolt verdediging helemaal in zijn eentje op

Door: Mike De Beck

'Waarom iemand iets laten doen als je het zelf beter kan.' Het spookte vanmiddag ongetwijfeld door het hoofd van Dimitri Payet. De 29-jarige international die zich op het EK opwierp tot Frans goudhaantje liet nog maar eens van zich spreken in de Premier League. Tegen Middlesbrough keek zijn West Ham United tegen een 0-1 achterstand aan waarop Payet besloot om een handje toe te steken.



De winger zette zijn actie op de linkerflank in, hield een hele verdediging aan de praat om uiteindelijk ondanks de wachtende ploegmakkers zelf de 1-1 binnen te leggen. Toegegeven, de verdediging van Middlesbrough zag er niet goed uit, maar de indrukwekkende rush van Payet wilden we u zeker niet onthouden. Het leverde de Hammers alsnog een punt op, Payet ging dan weer met de trofee van 'Man van de Match' aan de haal.