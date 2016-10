Chelsea heeft voldoende aan twee klasseflitsen voor deugddoende zege tegen Hull

Thomas Lissens

1/10/16 - 17u51

Hazard en Costa feliciteren Willian met zijn goal. © reuters.

Chelsea heeft een verdiende overwinning geboekt op bezoek bij Hull City. Het spel dat de Blues - vooral in de eerste helft - op de mat legden, was lang niet om over naar huis te schrijven, maar klasseflitsen van Willian en Costa waren voldoende om de volle buit mee te graaien. Courtois en Hazard startten in de basis, Batshuayi zat de hele partij op de bank.

© ap. Chelsea-trainer Conte voerde enkele wijzigingen door na de blamage tegen Arsenal, maar toch was het Hull dat het best uit de startblokken schoot. De Tigers kwamen na drie minuten ei zo na zelfs op voorsprong, maar Courtois ranselde een afgeweken vrije trap van Snodgrass goed uit zijn doel. Daarna herstelden de Blues het evenwicht, zonder dat ze echter tot kansen kwamen.



Hull hield de boel achterin goed op slot en probeerde er op de counter uit te komen. Dat lukte sporadisch en op slag van rust stelde Mason Courtois nog een keer op de proef, maar de Rode Duivel zweefde de pegel van de Brit goed uit zijn doel. Chelsea speelde nauwelijks iets klaar in de eerste helft en had nood aan ideeën. Lees ook Een nieuwe episode: zo kunnen Engelse clubs miljoenen belastingen omzeilen

MULTILIVE: De bal rolt in het KC Stadium, kan Chelsea de drie punten pakken?



Speel mee: de gouden 11 & win 25.000 euro cash! © photo news. © ap.