Een nieuwe episode: zo kunnen Engelse clubs miljoenen belastingen omzeilen

Door: redactie

1/10/16 - 13u44 Bron: Daily Mail

© Daily Mail.

De onthullingen van The Daily Telegraph over corruptie houdt de voetbalwereld in zijn greep. Nadat eerder Engels bondscoach Sam Allardyce werd ontslagen na bezwarende beelden over corrupte transferdeals kwam gisteren het nieuws naar buiten dat ook OHL-voorzitter Jimmy Houtput werd genoemd in een zaak. Hij ontkende, maar werd eveneens op de keien gezet.



Vannacht pakte Daily Mail dan weer uit met een opvallende primeur waarbij clubs en topspelers een resem belastingen kunnen omzeilen. Het gevolg van een 'geheime deal' door Her Majesty's Revenue and Customs (HMRC) waardoor voetbalteams één vijfde van het spelersgeld kunnen behandelen als portretrechten en doorstorten in bedrijven. De club hoeft enkel aan te tonen dat een bepaald bedrag voortvloeit uit de commerciële inkomsten van een speler. Daardoor hoeven spelers zelf geen belastingen meer te betalen op het bedrag én dat terwijl de normale schijf zo'n 45% bedraagt. Het geld wordt doorgesluisd naar een bedrijf dat de portretrechten in handen heeft en een belasting betaalt aan amper 20% (voor bedrijventax). Het exacte bedrag dat clubs zouden uitsparen is niet bekend, maar volgens Daily Mail gaat het om een duizelingwekkende 105 miljoen euro per jaar.



Grote Engelse clubs als Manchester United, Chelsea, Manchester City, Arsenal, Tottenham en Liverpool weigerden om commentaar te geven op de aantijgingen van Daily Mail. De politiek mengde zich wel al in de zaak. Margaret Hodge, parlementslid voor Labour, zei het volgende: "Deze geheimde deals voor de heel rijken zijn totaal niet te rechtvaardigen. Het zijn dit soort zaken dat het belastingssysteem in diskrediet brengt."