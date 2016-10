Liverpool pakt in het slot felbevochten zege tegen Swansea, Origi valt in

Thomas Lissens

Het heeft de nodige moeite gekost, maar Liverpool heeft toch de drie punten meegenomen uit Wales. 'The Reds' kwamen vroeg op achterstand tegen Swansea, maar Firmino en Milner - in het slot - zetten de scheve situatie na rust nog recht. Mignolet keek opnieuw toe vanaf de bank, Origi mocht in het slot nog even invallen.

Swansea-trainer Guidolin lag voor de partij stevig onder vuur na de mindere competitiestart van 'The Swans' en zijn spelers wilden hem duidelijk nog niet zien vertrekken. De Welshmen begonnen gretig aan de partij en na amper zeven minuten leverde dat ook het openingsdoelpunt van Fer op. De Nederlander kon na een hoekschop de 1-0 van dichtbij eenvoudig in doel duwen.



Liverpool probeerde de rug te rechten, maar daar hadden de mannen van Klopp het knap lastig mee. Hoewel 'The Reds' de bal bij momenten goed van voet tot voet lieten gaan, konden ze Fabianski in de eerste helft geen enkele keer bedreigen. Liverpool werd bij momenten overpowerd en stond bij de pauze verdiend 1-0 in het krijt. Lees ook

