Redknapp: "Mijn spelers gokten op eigen wedstrijden"

30/09/16 - 23u56 Bron: The Daily Telegraph

Het gokschandaal in het Engels voetbal gaat verder. Harry Redknapp is de laatste coach die door Daily Telegraph wordt genoemd in de zaak-Football4sale. Redknapp, nu bondscoach van Jordanië, werd gefilmd terwijl hij toegaf dat zijn spelers op hun eigen wedstrijden wedden.

Dat is verboden volgens de regels van de FA (English Football Association). Op de beelden die journalisten van The Daily Telegraph undercover maakten is te zien hoe hij grapt over zijn verbazing toen hij erachter kwam dat al zijn spelers een gokje hadden geplaatst. Maar als blijkt dat Redknapp die gegevens niet heeft doorgegeven aan de FA, dan heeft hij strafbare feiten gepleegd. Wetenschap van gokken móet gerapporteerd worden. De spelers gingen sowieso in de fout.



Toen de Telegraph Redknapp vertelde dat het verboden is om te gokken op eigen wedstrijden zei de voormalige Spurs-coach eerst: "Who gives a shit about that?'' Nadat hij leerde dat dat effectief strafbaar is, antwoordde hij: "Maar toen was het niet verboden, toch? De spelers gokten niet op een zege van de anderen, maar op de eigen ploeg.'' De regels van de FA verboden toen gokken op eigen wedstrijden ook al.



Het stuk van The Daily Telegraph zegt niet over welke ploeg het gaat. Harry Redknapp heeft ervaring bij meer dan een dozijn ploegen als speler en als trainer. Zijn carrière begon 50 jaar geleden bij West Ham. Na 17 jaar als speler maakte hij de overstap naar trainer. Hij coachte AFC Bournemouth, West Ham United, Portsmouth, Southampton, Tottenham Hotspur en Queens Park Rangers.