Lukaku én Benteke aan het kanon in duel der Rode Duivels. En hoe!

Manu Henry

30/09/16 - 22u53

Doelpuntenmakers Lukaku en Benteke groeten elkaar na het gelijkspel © photo news.

Everton is er niet in geslaagd op te rukken naar de tweede plaats in de Premier League. 'The Toffees' kwamen in het eigen Goodison Park niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Crystal Palace. Lukaku bracht Everton in de eerste helft op voorsprong met een knappe vrije trap, collega-Rode Duivel Benteke kon dat echter niet zomaar laten gebeuren en knikte vroeg in de tweede helft de gelijkmaker op erg fraaie wijze tegen de netten. Zo eindigde het duel der spitsen van de Rode Duivels op een terecht gelijkspel.

Lukaku viert met Koeman het openingsdoelpunt © afp.

Everton trok vanaf het eerste fluitsignaal meteen het laken naar zich toe en dat resulteerde vooral in wat hoekschoppen. Volwaardige kansen creëren was echter lastig voor 'The Toffees' en doelman Steve Mandanda had maar weinig werk op te knappen. Met mondjesmaat knokte Crystal Palace zich in de wedstrijd maar ook de bezoekers konden offensief te weinig dreigen. De wedstrijd had een doelpunt nodig en kreeg dat ook. Iets voorbij het halfuur effende Romelu Lukaku het pad voor de manschappen van Ronald Koeman. De Rode Duivel zette zich achter het leer bij een vrije trap van op de rand van de zestien en plaatste de bal enig mooi in de korte hoek: 1-0. Voor Lukaku is het zowaar de eerste keer dat hij in de Premier League trefzeker is via een rechtstreekse vrije trap. Het is tevens al zijn vijfde goal dit seizoen en zo is hij co-leider in de topschutterstand. Crystal Palace was aangeslagen na het openingsdoelpunt en kon voor de pauze Everton-doelman Stekelenburg niet één keer aan het werk zetten. 1-0 was dan ook de stand bij de rust.



De tweede periode kon niet beter beginnen voor de bezoekers uit Londen. Al na vier minuten stonden de bordjes opnieuw in evenwicht en opnieuw was het een Rode Duivel die de netten deed trillen. Benteke kopte een voorzet van Ward op wel erg fraaie wijze voorbij Everton-doelman Stekelenburg: 1-1 en alles te herdoen voor 'The Toffees'. De reactie van Everton was er vrijwel meteen en Benteke en co. kwamen goed weg toen Gueye een huizenhoge kans niet kon benutten. Aan de overzijde kwam de thuisploeg met de schrik vrij toen een kopbalgoal van Delaney werd afgekeurd voor buitenspel, onterecht zo bleek. Het spel ging voortdurend heen en weer en de tweede helft was een bijzonder aangenaam kijkstuk. Beide teams kregen nog enkele mogelijkheden op een tweede treffer maar kwamen niet meer tot scoren. Ook Kevin Mirallas - een kwartier voor tijd ingevallen - kon de thuisploeg de drie punten niet meer schenken. Voor Everton toch een ontgoocheling want mits winst klommen de troepen van Koeman naar de tweede plaats in het klassement.



