Wenger 20 jaar bij Arsenal: sleutelmomenten in de carrière van de Fransman bij de Gunners

Thomas Lissens

1/10/16 - 12u59

Wenger zit al 20 jaar in het zadel bij Arsenal. © getty.

Al meer dan 7.300 dagen mag Arsène Wenger zich de trainer van Arsenal noemen. In 1996 begonnen club en trainer aan een succesverhaal dat ook het Engelse voetbal zou veranderen. De Fransman transformeerde 'Boring Arsenal' in een modern team dat al jaren het mooiste voetbal van Engeland op de mat legt. Enkele sleutelmomenten in de carrière van de Fransman bij de Gunners op een rijtje:

1998: historische dubbel Twee jaar na zijn aankomst bij de Gunners, zet Wenger zijn naam al in de geschiedenisboeken. In 1998 wint de Fransman met Arsenal immers zowel de titel als de FA Cup. Het was nog maar de tweede keer in precies honderd competitieve seizoenen dat de traditieclub daarin slaagde en Londen kleurde op slag rood en wit.



De grote man dat jaar bij de Gunners was Dennis Bergkamp. De Nederlandse prijsschutter scoorde 22 keer en werd uitgeroepen tot Speler van het Jaar. Wenger was de Manager van het jaar. Bergkamp hielp Wenger in 1998 aan de dubbel. © afp.

1999: Henry zet z'n krabbel Op 3 augustus 1999 namen Arsenal en Wenger aanvaller Thierry Henry over van Juventus voor ruim zestien miljoen euro. Een stevige som in die tijd, maar de Fransman bewees dat hij die investering meer dan waard was en hij groeide misschien wel uit tot de meest legendarische spits van de Gunners. De huidige T3 van de Rode Duivels scoorde 228 doelpunten in het shirt van Arsenal en is daarmee de topschutter aller tijden van de club. Henry aan het begin van zijn avontuur bij Arsenal. © photo news.

2003-2004: 'The Invincibles' Wenger werd de voorbije twee decennia over het Kanaal ook geroemd voor zijn gevoel voor humor. In 2002 zei hij voor het seizoen met de nodige zin voor overdrijving dat het hem niet zou verbazen als zijn team het hele seizoen ongeslagen zou blijven in de Premier League. 'The Professor' zei het met een vette knipoog en in oktober 2002 leed Arsenal op bezoek bij Everton zijn eerste nederlaag van het seizoen.



Maar twee jaar later zou Arsenal wél een heel seizoen ongeslagen blijven. Van de 38 competitiewedstrijden wonnen de Londenaars er 26 en speelden ze er 12 gelijk. Het leverde het team, dat de titel pakte, de bijnaam 'The Invincibles' op. Uiteindelijk was het Manchester United dat Arsenal op 24 oktober 2004 na 49 (!) opeenvoldende wedstrijden zonder nederlaag een eerste keer kon verslaan. Henry, Vieira en Wenger vieren de titel in 2004. © kos.

2006: Een nieuwe thuishaven Highbury, één van de meest legendarische stadions uit de geschiedenis van het Engelse voetbal, voldeed in het begin van de 21e eeuw niet meer aan de eisen van het moderne voetbal en Arsenal begon daarom aan de bouw van een nieuwe thuishaven. Twee jaar later waren de werken afgerond en namen de Gunners hun intrek in het Emirates Stadium, een hypermoderne tempel die op een steenworp verwijderd ligt van Highbury, dat omgevormd werd tot een appartementencomplex. Wenger zou één van de drijvende krachten geweest zijn achter de verhuis. Het Emirates Stadium, sinds 2006 de thuishaven van Wenger en co. © kos.

2006: haat-liefdeverhouding met de Champions League Hét grote manco op het palmares van Wenger is het ontbreken van de Champions League. In 2006 kwamen The Gunners het dichtst bij de beker met de grote oren, maar in de finale was FC Barcelona toen met 1-2 te sterk. Juliano Belletti gaf de Britten met een laat doelpunt de doodsteek. Arsenal speelde in het Stade de France zeventig minuten met een man minder nadat doelman Jens Lehmann al snel rood had gekregen.



Maar onder Wenger slaagden de Gunners er wel élke keer in om zich te kwalificeren voor het kampioenenbal. Ondanks het feit dat de Fransman de trofee nooit in zijn kast mocht zetten, kan hij dus toch al terugblikken op een aardig Champions League-verleden. Wenger kon de Champions League nog niet winnen. © photo news.

2014: vete met Mourinho bereikt kookpunt In 2004 haalde Chelsea José Mourinho binnen en de relatie tussen Wenger en de Portugees is nooit goed geweest. Vooral de laatste jaren bereikte de vete tussen beide heren ongekende hoogtes. Ze sneren regelmatig in elkaars richting - Mourinho noemde Wenger bijvoorbeeld al "een specialist in falen" - en in 2014 gingen ze elkaar zelfs kort te lijf tijdens een wedstrijd op Stamford Bridge.



In zijn biografie heeft Mourinho het ook uitgebreid over de vete en de Portugees geeft onder meer aan dat hij "het gezicht van Wenger wou breken". Wenger van zijn kant zei al dat hij het boek niet zal lezen.

2014: Eerste trofee in negen jaar In 2014 kwam er een einde aan een pijnlijke periode voor Arsenal en Wenger. De Gunners waren al negen jaar op zoek naar een trofee toen ze op Wembley Hull City versloegen in de finale van de FA Cup. Arsenal had daarvoor wel verlengingen nodig. Het jaar erop wonnen de Londenaars de Engelse beker opnieuw. Wenger met de FA Cup. © getty.