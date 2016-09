Guardiola in peperdure Bentley naar training (en zo keren oude uitspraken zich tegen hem)

Door: redactie

28/09/16 - 19u41

SNAPPED: Man City boss Pep Guardiola turns up to training in superpowered £200k Bentley https://t.co/z3mZzGHrQw

Pep Guardiola verscheen gisteren in een Bentley ter waarde van ruim 230 duizend euro op het trainingscomplex van Manchester City.

Voor een trainer die jaarlijks 25 miljoen euro verdient kost zo'n luxebolide natuurlijk een peulschil, maar toch wekt de aankoop verbazing omdat Guardiola zich in het verleden juist uitsprak tegen spelers met dure wagens.



In zijn tijd als trainer van Barcelona verbood Guardiola zijn spelers en staf om in hippe auto's naar de club te komen. Het leverde hem een eerste relletje met Zlatan Ibrahimovic op. "Ik vond het een belachelijke regel. Het was zijn zaak niet welke auto ik reed, dus ik kwam gewoon in mijn Ferrari Enzo naar de club. Guardiola was witheet", schreef 'Ibra' daarover in zijn boek. Voorts gebood Guardiola ook Dani Alves, zijn toenmalige rechtsachter bij Barcelona, zijn Ferrari te verkopen.