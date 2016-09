Smeergeld schering en inslag in Premier League: nog 8 (ex-)trainers beschuldigd

Door: Mike De Beck

28/09/16 - 08u18 Bron: The Telegraph

© reuters.

De kop van Sam Allardyce rolt al nadat de Britse krant The Telegraph op de proppen kwam met enkele undercoverbeelden waarop de Engelse bondscoach onthullingen deed in verband met gesjoemel en omkoping. Daar blijft het echter niet bij, want het probleem is veel grootschaliger dan eerst gedacht. De kwaliteitskrant weet na nieuw onderzoek te vertellen dat er nog acht Premier League-trainers steekpenningen hebben ontvangen.

Twee daarvan zijn nog steeds actief als coach in Engeland, maar de Telegraph wil voorlopig nog geen namen vrijgeven. De krant wil wel hun ontdekkingen doorgeven aan de Football Association (FA), de Engelse voetbalbond, en de politie. Net als bij het onderzoek met Sam Allardyce deden de journalisten zich voor als zakenmannen en vroegen ze om de Third Party Ownership (TPO) te omzeilen. Daarmee kan een derde partij investeren in de economische rechten van een speler om er later bij een nieuwe transfer geld mee te verdienen.



"Nog erger dan in Italië"

Maar de journalisten zaten ook aan tafel met enkele spelersmakelars. Vooral de uitspraken van de Italiaan Pino Pagliara zijn daarbij op zijn minst opmerkelijk te noemen. De man werd net als de managers undercover ondervraagd en zat in 2005 al een schorsing van vijf jaar uit voor wedstrijdvervalsing. "Er is één ding waar ik altijd al op kon vertrouwen en dat is de hebberigheid van managers. Ik dacht dat Italianen al corrupt waren, maar hier is nog erger", vertelde Pagliara.



Pagliara's zakenpartners Dax Price en Scott McGarvey, een voormalige speler van Manchester United die nu spelersmakelaar is, lieten zich ook openhartig uit tegenover de undercoverjournalisten. Ze noemden vaak dezelfde namen als Pagliara.