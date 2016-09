Januzaj zeker zes weken buiten strijd met enkelblessure

Door: redactie

27/09/16 - 21u33 Bron: Belga

© getty.

Adnan Januzaj zal minimum zes weken niet kunnen spelen door een enkelblessure, zo meldt Sunderland op de clubwebsite. Januzaj liep de blessure afgelopen weekend op in de met 2-3 verloren competitiewedstrijd tegen Crystal Palace.

De 21-jarige Januzaj ging dinsdag onder de scanner en dat onderzoek bracht schade aan de ligamenten van de enkel aan het licht. Januzaj begon afgelopen zaterdag in de basis bij Sunderland, maar moest na 86 minuten met een grimas het veld verlaten bij een 2-2 tussenstand. Christian Benteke zorgde daarna in extremis nog voor een 2-3 overwinning van Crystal Palace.



Januzaj verhuisde in augustus op huurbasis van Manchester United naar Sunderland om meer speelgelegenheid te krijgen. Bij Sunderland werd hij herenigd met David Moyes. De Schotse manager stond in 2013 aan het roer bij Manchester United toen hij Januzaj zijn professionele debuut liet maken. Sunderland staat na zes wedstrijden op de laatste plaats in de Premier League met amper één punt.