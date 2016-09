Kane eerder dan verwacht terug bij Spurs

Door: redactie

26/09/16 - 21u02

© getty.

Harry Kane keert eerder terug bij Tottenham Hotspur dan verwacht. Vorige week werd nog gedacht dat de Spurs-spits zes tot acht weken aan de kant zou staan vanwege een enkelblessure. Vandaag meldde coach Mauricio Pochettino dat het resultaat van de scan veel beter was dan verwacht.

© reuters.

"Het is een hele positieve san, we zijn er heel blij mee", aldus Pochettino, die niet kon zeggen hoe lang Kane er nu uit ligt. De 23-jarige Kane, die Vincent Janssen op de bank hield, liep op 18 september een enkelblessure op tegen Sunderland (1-0). Janssen verving Kane tegen Middlesbrough (2-1).



Janssen zal morgen wellicht ook tegen CSKA Moskou in de Champions League spelen. Pochettino kan dan niet beschikken over Moussa Sissoko. De coach wil ook geen risico nemen met Eric Dier en Mousa Dembélé, die weer met de groep hebben meegetraind na blessures.