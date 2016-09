Voormalige sportminister UK pleit na Brexit voor quotum buitenlandse spelers

Door: redactie

26/09/16 - 18u07 Bron: AD.nl

© ProShots.

Het Engelse voetbal moet gebruikmaken van de Brexit om een quotum in te voeren voor buitenlandse spelers. Dat bepleitte Andy Burnham, voormalig minister van Sport, tijdens de Soccerex Global Convention.

Andy Burnham. © afp.

Nu Groot-Brittannië binnenkort uit de Europese Unie zal stappen, kan de Engelse voetbalbond FA met nieuwe regels komen over buitenlandse spelers. Binnen de EU moesten de Premier League-clubs rekening houden met vrij verkeer van arbeid voor Europeanen.



"De Engelse Premier League was opgezet voor één specifiek doel: het Engelse team verbeteren. Maar is dat nu het geval? In de afgelopen 25 jaar van de Premier League lukte het Engeland maar één keer om de halve finale van het EK te bereiken - en dat was op eigen bodem. Neen, dat is niet goed genoeg'', aldus Burnham, die tevens kandidaat-burgemeester is voor Manchester.



"Dankzij Brexit kunnen we een quotum instellen zodat er genoeg Engelse voetballers in de Premier League spelen. Het doel moet zijn om de beste competitie én de beste nationale ploeg van de wereld te hebben.'' Het zal niet zo'n vaart lopen, maar als het idee wordt doorgevoerd dan zullen Kevin De Bruyne, Mignolet, Courtois en vele andere Belgen op zoek moeten naar een nieuwe club.