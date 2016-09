Vertonghen weet het zeker: "Dembélé is een van de beste middenvelders van de Premier League"

Door: Mike De Beck

Trainen heeft hij al genoeg gedaan, nu is het weer tijd voor het echte werk voor Moussa Dembélé. Na de lange schorsing in de Premier League (hij heeft nog twee schorsingsdagen te gaan) kan de middenvelder van Tottenham Hotspur bij zijn club stilaan weer aan wedstrijdminuten denken. Te beginnen met Monaco in de Champions League. "Maak je geen zorgen over hem", is Jan Vertonghen er rotsvast van overtuigd dat Dembélé er meteen zal staan.

Op de laatste speeldag vorig seizoen ging de motor op het middenveld van de Spurs nog in de clinch met Diego Costa. Het werd een uitspatting op Stamford Bridge die hem uiteindelijk zuur opbrak met een stevige schorsing van maar liefst zes speeldagen in de Premier League als gevolg. De Champions League is dan ook een leuk toemaatje voor de Rode Duivel. "Ze zullen er wel voor zorgen dat hij meteen fit zal zijn. Hij speelde al 45 minuten met de nationale ploeg, dus hij zal wel klaar zijn", maakte Jan Vertonghen zich op de persconferentie alvast geen zorgen.



"Sterkte van ons team"

"Moussa is voor mij een van de beste middenvelders in de Premier League. het is jammer dat hij er niet bij was in het begin van het seizoen. Maar als je kijkt naar Victor, Eric Dier en zelfs Dele Alli, wanneer hij soms achteruit moest in een meer defensieve rol op het middenveld, dan deden zij het schitterend. Het is het perfecte voorbeeld van de sterkte van ons team", liet centrale verdediger Jan Vertonghen nog optekenen. Benieuwd of de balvaste Dembélé ook meteen speelminuten krijgt op het kampioenenbal.