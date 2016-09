De Bruyne en Lukaku niet de enige Belgen die fier in 'Team of the Week' van Premier League prijken

Door: Glenn Bogaert

13/09/16 - 13u55

Romelu Lukaku eist de wedstrijdbal op na zjin hattrick in Sunderland. Met 9,65 haalde de Rode Duivel de hoogste score van het hele 'Elftal van de Week'. © reuters.

Het was wel het weekendje van de Belgen in de Premier League. Kevin De Bruyne toverde bij Man City in de altijd beladen derby tegen Man United een goal, assist en twee ballen op de paal uit zijn sloffen en Romelu Lukaku lukte in nauwelijks elf minuten een zuivere hattrick. Dat beide Rode Duivels met die buitengewone prestaties het 'Team of the Week' haalden, mag dan ook niet verbazen. Maar er is ook nog een derde Belg die in het topelftal van speeldag 4 prijkt.