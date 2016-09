Club van Lukaku en Mirallas toont groot hart met donatie van 240.000 euro voor kankerpatiëntje Sunderland

Door: Glenn Bogaert

13/09/16 - 09u14

Niet alleen Romelu Lukaku wist gisteren op magistrale wijze de show te stelen in Sunderland, dat deed ook Bradley Lowery. Een jong supportertje van 'The Black Cats' dat aan kanker lijdt en gisteren samen met zijn grote helden de grasmat van het Stadium of Light mocht betreden. Een moment dat voor kippenvel zorgde op alle banken.