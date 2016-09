'Seriemoordenaar' Lukaku kurkdroog na zijn straffe hattrick: "Had er zelfs vijf kunnen maken"

Door: Glenn Bogaert

13/09/16 - 07u18

Romelu's on fire, Sunderland's defence is terrified. Amper elf minuten had onze Rode Duivel na rust nodig om een zuivere hattrick te maken tegen het Sunderland van Adnan Januzaj en Jason Denayer. En toch bleef 'Big Rom' na afloop koeltjes onder zijn prestatie. Héél erg koeltjes zelfs, zoals het een echte killer betaamt. Met vijf goals in amper één week tijd lijkt de trein van de Rode Duivel helemaal vertrokken.

Lukaku has scored. Good time to put him in your fantasy teams, folks. — Gary Lineker (@GaryLineker) Mon Sep 12 00:00:00 MEST 2016 When a goal scoring drought ends, for good strikers it's often followed by a prolific run. — Gary Lineker (@GaryLineker) Mon Sep 12 00:00:00 MEST 2016 © photo news.

Had hij er eigenlijk geen vier kunnen maken na wat hij in de eerste 45 minuten had laten liggen, wilde een journalist na afloop van de 0-3 zege in het Stadium of Light weten. "Ja ik denk het wel en misschien had ik er zelfs vijf kunnen maken rekening houdende met de missers voor en na mijn hattrick." Dat de 23-jarige Lukaku een lange periode van droogte kon doorbreken -het was al van 5 maart geleden dat hij nog gescoord had in de Premier League- doet ontzettend veel deugd en onze landgenoot is vastberaden om er in de komende weken en maanden nog veel in het mandje te leggen. "Ik moet meer een 'seriemoordenaar' worden als ik het team wil helpen om de vooropgestelde doelen te behalen."



Vruchtbare periode

Ook de Britse topanalist Gary Lineker gelooft dat onze sterke Belg na zes maanden zonder doelpunt nu helemaal klaar is om te ontploffen, dat liet hij duidelijk blijken op Twitter. "Lukaku heeft gescoord, een uitgelezen mopment om hem in jullie 'fantasy'-ploeg te droppen mensen! Wanneer een periode van droogte eindigt bij topspitsen wordt die vaak gevolgd door een vruchtbare periode." 1.139 minuten zonder goal en dan ineens drie in elf minuten, het kon dan ook niet anders of de ex-spits van Anderlecht en Chelsea moest de titel man van de match krijgen.



Zijn 'mojo' hersteld

In de lokale 'Liverpool Echo' krijgt hij alvast een schitterende 9 op 10: "Gefrustreerd in de eerste helft, maar na de rust kwam hij helemaal tot leven. Hij herstelde zijn 'mojo' in stijl met een snelle hattrick nadat een dubbele rake kopbal gevolgd werd door een coole afwerking voor de 0-3. Romelu lijkt helemaal los nu." We hoeven u trouwens niet te vertellen dat de man die ook in Cyprus twee keer scoorde zijn drieklapper voor het oog van heel Engeland opdroeg aan zijn mama: "Maman, c'est pour toi!"