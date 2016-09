One, two, three! Lukaku ontploft nu ook in Engeland en scoort loepzuivere hattrick

© afp.

Na twee goals voor de Rode Duivels tegen Cyprus heeft Romelu Lukaku ook de weg naar doel gevonden in de Premier League. En hoe. Op bezoek bij Sunderland liet onze landgenoot voor het eerst sinds 5 maart dit jaar de netten trillen. Na enkele missers schonk hij in de tweede helft op amper elf minuten tijd Everton met een hattrick de zege (0-3). De Toffees zijn nu gedeeld tweede in de stand.

Maar liefst drie Belgen aan de aftrap in het Stadium of Light. Adnan Januzaj moest bij Sunderland Jermain Defoe in stelling zien te brengen, Jason Denayer begon op de bank. Kevin Mirallas begon aan de overkant aan zijn honderdste match in de basis bij Everton. Diep in de spits zocht Romelu Lukaku naar zijn eerste goal in de Premier League sinds mensenheugenis. Al elf wedstrijden stond onze landgenoot droog over het Kanaal.



Toch liet Lukaku de negatieve statistieken niet aan zijn hart komen. De Rode Duivel - tegen Cyprus lukte het wél twee keer - zorgde hij meteen voor gevaar. Hij kreeg ook de beste kans van de eerste helft voorgeschoteld. Een gemeten voorzet van Bolasie liet Big Rom onbenut. Sunderland kon ondanks een bedrijvige Januzaj Stekelenburg nauwelijks bedreigen. De Nederlandse goalie moest enkel bij een verdwaalde voorzet zijn reflexen bewijzen.



Ronald Koeman bracht Deulofeu bij de rust in de ploeg en die wissel loonde. De Spanjaard bracht meer schwung in het spel, waardoor Everton nog gevaarlijker werd. Op het uur zag Lukaku zijn 'moment de gloire' gekomen. Onze landgenoot scoorde een loepzuivere hattrick op slechts elf minuten tijd. Twee rake kopbalgoals en één plaatsbal, oog in oog met Pickford.

Vijf goals op een week tijd. En of Lukaku terug in vorm is. Lees ook

Speel mee: de gouden 11 & win 25.000 euro cash! © reuters.