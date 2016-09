"Amazing, amazing. De Bruyne inponeerde zijn trainer op Old Trafford"

Kristof Terreur

Amazing, amazing. Tot twee keer toe. Op Old Trafford imponeerde Kevin De Bruyne (25) ook zijn trainer, vol lof. Tegen Man United was hij Guardiola's verbindend lijnstuk. Zijn snelle denker ook. Strak, direct, vooruit en meedogenloos. Silva en co gaven het ritme aan, De Bruyne versnelde. Fast motion die naar meer smaakt.

"Goeie, intelligente voetballers verstaan het spelletje snel." In het kleine conferentiezaaltje in het 'Theatre of Dreams' somde Pep Guardiola een aantal namen op. Die van Fernandinho, zijn controleur. Die van Fernando, zijn ingevallen breekijzer, en vervolgens ook die van David Silva en De Bruyne. Zijn twee vooruitgeschoven steunpijlers in zijn driehoek op het middenveld. Twee spelers die liefst op de tien de lijnen uitzetten, maar als '8,5' in harmonie met mekaar samenspelen. Een rol die ze op hun eigen manier invullen. Een ballerina (Silva) naast een urban dancer (De Bruyne), sierlijkheid naast no-nonsense.



De Bruynes opgevoerde motor en zijn straffe hersenen zijn één van de redenen waarom Guardiola hem niet meer op de flank uitspeelt. Een sneller denker, zoals hij in de analyselabo's van Man City gecatalogeerd staat nadat ze een van haar computermodellen op hem losliet. De man van de 'fast forward-knop'. Gemaakt dus voor de geometrische spelletjes van Guardiola, die graag driehoekjes en passlijnen tekent. Die eerste helft was daar de exponent van. Met zelf een vleugje Engelse directheid tussen het radarwerk.



